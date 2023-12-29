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Крадченко Михаил Миронов

Место рождения

Таборище, Сумська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

11.08.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Таборище, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
04.05.1869 ст.

Жена: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.

Сын: Крадченко Никита Михайлович

Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кравченко Ефимий Михайлович

Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кравченок Василий Михайлович

Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.

Дочь: (Крадченко) Домникия Михайловна

Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Хильчичи, Сумська область
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.

Дочь: (Крадченко) Зиновия Михайловна

Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
11.08.1877 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
13.08.1877 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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