Крадченко Михаил Миронов
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти11.08.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.05.1869 ст.
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.
Сын: Крадченко Никита Михайлович
Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кравченко Ефимий Михайлович
Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кравченок Василий Михайлович
Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.
Дочь: (Крадченко) Домникия Михайловна
Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Нечипоренко (Крадченко) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Хильчичи, Сумська область
Вычислено исходя из возраста указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
26.10.1876 ст.
Дочь: (Крадченко) Зиновия Михайловна
Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Смерть
11.08.1877 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
13.08.1877 ст.