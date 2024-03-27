Нотфулла
Место рожденияд.СтарыеТинчали Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
д.СтарыеТинчали Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зайтуна
Мать ребёнка: Зинникамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинникамал
Смерть
Неизвестно
д.Сарсаз Буинского р-на