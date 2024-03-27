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Нотфулла

Место рождения

д.СтарыеТинчали Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

1919 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.СтарыеТинчали Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зайтуна

Мать ребёнка: Зинникамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинникамал

Смерть
Неизвестно
д.Сарсаз Буинского р-на
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