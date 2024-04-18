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Павлова Ольга Васильевна

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

01.07.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1908 ст.

Отец: Павлов Василий Дмитриевич

Мать: Павлова Мария Алексеевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-1952 л. 183об. запись №28 Копия записи имеется
Крещение
02.07.1908 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Павлов Александр Дмитриевич, ст. Каргальская, казак Арькова Мария Яковлевна, жена казака ГАРО 803-2-1952 л. 183об. запись №28 Копия записи име... Показать все
Смерть
Неизвестно
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