Павлова Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1908 ст.
ГАРО 803-2-1952 л. 183об. запись №28 Копия записи имеется
Крещение
02.07.1908 ст.
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Павлов Александр Дмитриевич, ст. Каргальская, казак Арькова Мария Яковлевна, жена казака ГАРО 803-2-1952 л. 183об. запись №28 Копия записи име... Показать все
Смерть
Неизвестно