Легконравов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легконравов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Легконравов Михаил Сосипаторович

Мать: Легконравова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легконравова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легконравова Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легконравова Ольга Владимировна

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