Легконравов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легконравова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легконравова Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно