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Черных Стефан Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Черных Артемий Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Черных Александр Стефанович

Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Черных Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Черных Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Черных Иван Стефанович

Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Черных Роман Стефанович

Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Черных Федор Стефанович

Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Черных Мефодий Стефанович

Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Черных Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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