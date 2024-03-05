Черных Стефан Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Черных Артемий Ильич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Черных Александр Стефанович
Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Черных Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Черных Мефодий Стефанович
Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Черных Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: Черных Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно