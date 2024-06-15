Некрасов Петр Иванович 17.08.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.08.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1812

Отец: Некрасов Иван Григорьевич

Мать: Некрасова Гликерия Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1837

Жена: Некрасова (Некрасова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Некрасов Николай Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Александр Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Некрасова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Наталья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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