Некрасов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.08.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1812
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1837
Рождение ребёнка
1844
Сын: Некрасов Николай Петрович
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Некрасов Александр Петрович
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Некрасова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно