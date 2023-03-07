Муравьева Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева Марфа Николаевна

Муравьева Марфа Николаевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.07.1838

Дата смерти

27.04.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1860 по 1862
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.04.1879
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close