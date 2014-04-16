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Костюков Станислав

Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

05.12.1937

Дата смерти

16.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1937

Отец: Костюков Николай

Мать: Костюкова Лидия Сергеевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1976

Сын: Костюков Дмитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
16.04.2014
Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми
Похороны
Неизвестно
Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми
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