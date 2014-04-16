Костюков Станислав
Место рождения
Дата рождения05.12.1937
Дата смерти16.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1937
Отец: Костюков Николай
Рождение ребёнка
24.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1976
Сын: Костюков Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.2014
Похороны
Неизвестно