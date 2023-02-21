Barnstein Maurice (Morris)
Место рожденияWhitechapel, London, England
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Barnstein Solomon
Мать: Barnstein Ester
Whitechapel, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1891
14 Philpot St, Hamlet of Mile End Old Town, London, England
Место жительства
1901
14 Philpot St, Mile End Old Town Part of, London, England
Бракосочетание
Около 1902
Жена: Barnstein Samelia
Место жительства
02.04.1911
138. Stepney Green, Mile End Old Town, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Cigar Maker
Смерть
После 1915