Barnstein Maurice (Morris) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBarnstein Maurice (Morris)

Barnstein Maurice (Morris)

avatar

Место рождения

Whitechapel, London, England

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1846 г.р.

Жена

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Barnstein Solomon

Мать: Barnstein Ester

Whitechapel, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1891
14 Philpot St, Hamlet of Mile End Old Town, London, England
Место жительства
1901
14 Philpot St, Mile End Old Town Part of, London, England
Бракосочетание
Около 1902

Жена: Barnstein Samelia

Место жительства
02.04.1911
138. Stepney Green, Mile End Old Town, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Cigar Maker
Смерть
После 1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close