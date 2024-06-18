Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886
Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев
Рождение ребёнка
01.02.1905
Сын: Севастьянов Симеон Васильев
Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев
Рождение ребёнка
11.04.1909
Дочь: (Малышева) Агапия Васильева
Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев
Рождение ребёнка
20.08.1915
Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев