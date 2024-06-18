Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886

Сын: Малышев Матвей Васильев

Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев

Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Севастьянов Симеон Васильев

Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Малышев? Андрей Васильев

Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев

Рождение ребёнка
11.04.1909

Дочь: (Малышева) Агапия Васильева

Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев

Рождение ребёнка
20.08.1915

Сын: Малышев Петр Васильев

Отец ребёнка: Малышев Василий Васильев

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