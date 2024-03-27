Невретдинов Жамалетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевретдинов Жамалетдин

Невретдинов Жамалетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Невретдинова) Алия

Рождение ребёнка
10.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Невретдинова) Алия

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Невретдинова) Алия

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Невретдинова) Алия

Смерть
До 1936

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