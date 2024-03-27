Невретдинов Жамалетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
10.12.1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1929