Скребко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скребко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Скребко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Черевко Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Скребко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Черевко Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черевко Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Погиб во время Революции 1917 года
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