Скребко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Скребко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Черевко Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Скребко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Черевко Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Погиб во время Революции 1917 года