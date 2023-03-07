Дынников (Кузнецов) Марфа Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1904
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Уральская обл., Уральский у., Ранненский п, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно