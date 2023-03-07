Гаврилов (Данилов) Алексей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения12.01.1926
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1926
Отец: Данилов Гаврил Данилович
Мать: Мавра Алексеевна
Образование
1933
Образовательное учреждение: Ашламашская начальная школа Начало учебы
Образование
1937
Образовательное учреждение: Ашламашская средняя школа Окончание
Образование
1937
Образовательное учреждение: Кугенерская НСШ Начало учебы
Образование
1940
Образовательное учреждение: Моркинское педагогическое училище Не завершил из-за тяжелого финанского положения семьи и начала войны
Образование
1940
Образовательное учреждение: Кугенерская НСШ Окончание
Работа или профессия
1941
Рядовой колхозник, зав. складом, счетовод | Место работы: Колхоз "Чевер нур" Должность: Рядовой колхозник, зав. складом, счетовод
Военная служба
?.11.1943
Призван на ВС. 1408 Отдельный стрелковый полк на должность стрелка. Здесь же в августе 1944 года принят в ряды ВЛКСМ. В апреле 1945 года полк передан в 345 стрелковую дивизию и переименовали в 542 стр... Показать все
Работа или профессия
?.12.1950
Моркинский район, Марийская АССР, СССР
Счетовод | Место работы: Юшутский мехлесопункт Должность: Счетовод до марта 1951 года
Бракосочетание
?.03.1951
Жена: не указана
Работа или профессия
?.04.1951
Советский район
Пром. мастер | Место работы: Ашламашская промартель "Пунчер" Должность: Пром. мастер Работал 2 года на этой должности. Переведен в 1953 году на должность заведующего склада до перехода в Колхоз имени ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Александровна
Смерть
1999