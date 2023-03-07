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Макар Федоров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Федор Петров

Мать: Дарья

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Василий Макаров

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Макаров

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Терентий Макаров

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Артемий Макаров

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Емельян Макаров

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Колонин Вонифатий Макаров

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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