Макар Федоров
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Федор Петров
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1847
Сын: Василий Макаров
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Макаров
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Терентий Макаров
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Артемий Макаров
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Емельян Макаров
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Колонин Вонифатий Макаров
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно