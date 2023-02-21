Минивафа/Минуафа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Гимранов Минитагир Валиевич
Отец ребёнка: Гимранов Валии/Валиулла
Рождение ребёнка
1941
Сын: Гимранов Минивазир Валиевич
Отец ребёнка: Гимранов Валии/Валиулла
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Гимранова Гальсагида Вилиевна
Отец ребёнка: Гимранов Валии/Валиулла
Рождение ребёнка
10.09.1948
Сын: Гимранов Равиль/ Рауэль Валиевич
Отец ребёнка: Гимранов Валии/Валиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.1971