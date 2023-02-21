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Минивафа/Минуафа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Гимранов Минитагир Валиевич

Отец ребёнка: Гимранов Валии/Валиулла

Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Сын: Гимранов Минивазир Валиевич

Отец ребёнка: Гимранов Валии/Валиулла

Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Гимранова Гальсагида Вилиевна

Отец ребёнка: Гимранов Валии/Валиулла

Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1948

Сын: Гимранов Равиль/ Рауэль Валиевич

Отец ребёнка: Гимранов Валии/Валиулла

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гимранов Валии/Валиулла

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
?.05.1971
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