Загороднев Роман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загороднев Роман Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.2011

Сын: Загороднев Дмитрий Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.2016

Дочь: Загороднева Евгения Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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