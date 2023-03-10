Чернеев Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернеев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернеева Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернеев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Чернеева Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернеев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Чернеева Надежда Петровна
Смерть
Неизвестно