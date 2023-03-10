Чернеев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеев Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернеев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернеев Егор Васильевич

Мать ребёнка: Чернеева Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернеев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Чернеева Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернеев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Чернеева Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
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