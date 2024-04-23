Колтуненко Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтуненко Клавдия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтуненко Виталий (Виктор) Васильевич

Отец ребёнка: Колтуненко Василий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтуненко Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Колтуненко Василий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтуненко Василий Карпович

Рождение ребёнка
27.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колтуненко Василий Карпович

Смерть
Неизвестно

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