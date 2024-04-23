Колтуненко Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтуненко Виталий (Виктор) Васильевич
Отец ребёнка: Колтуненко Василий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтуненко Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Колтуненко Василий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колтуненко Василий Карпович
Смерть
Неизвестно