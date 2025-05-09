Dretskina Rachil Mendelevna
женский, родилась Неизвестно, Russia, Velizh
умерла 30.08.1919, Дер. Наумово Ильинской волости Велижского уезда
Супруги
Dretskin Israel Schmuilovich1876 г.р.
Дети
Dretskin Aleksandr Israilevich1907 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia, Velizh
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Dretskin Aleksandr Israilevich
Отец ребёнка: Dretskin Israel Schmuilovich
Russia, Velizh
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Seleeva (Dretskina) Dasha (Disya) Israilevna
Отец ребёнка: Dretskin Israel Schmuilovich
Russia, Velizh
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Sotnikova (Dretskina) Roza Israilovna
Отец ребёнка: Dretskin Israel Schmuilovich
Russia, Velizh
Рождение ребёнка
12.09.1914
Дочь: (Dretskina) Berta Israilevna
Отец ребёнка: Dretskin Israel Schmuilovich
Russia, Velizh
Смерть
30.08.1919
Дер. Наумово Ильинской волости Велижского уезда