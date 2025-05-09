Dretskina Rachil Mendelevna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Dretskina Rachil Mendelevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно, Russia, Velizh

умерла 30.08.1919, Дер. Наумово Ильинской волости Велижского уезда

Супруги
Dretskin Israel Schmuilovich1876 г.р.
Дети
Dretskin Aleksandr Israilevich1907 г.р.
Seleeva (Dretskina) Dasha (Disya) Israilevna1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia, Velizh

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dretskin Israel Schmuilovich

Рождение ребёнка
1907

Сын: Dretskin Aleksandr Israilevich

Отец ребёнка: Dretskin Israel Schmuilovich

Russia, Velizh

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Seleeva (Dretskina) Dasha (Disya) Israilevna

Отец ребёнка: Dretskin Israel Schmuilovich

Russia, Velizh

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Sotnikova (Dretskina) Roza Israilovna

Отец ребёнка: Dretskin Israel Schmuilovich

Russia, Velizh

Рождение ребёнка
12.09.1914

Дочь: (Dretskina) Berta Israilevna

Отец ребёнка: Dretskin Israel Schmuilovich

Russia, Velizh

Смерть
30.08.1919
Дер. Наумово Ильинской волости Велижского уезда

Причина смерти: Убийство

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