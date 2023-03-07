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Русу Петр Александрович

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Место рождения

Неревицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

Вычислено ?.09.1833

Дата смерти

22.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.09.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Неревицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1892

Сын: Русу Михаил Петрович

Мать ребёнка: Русу Екатерина Ивановна

Неревицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп:Моисей Самойлов Кискинен,Екатерина Петровна Пилькомен
Рождение ребёнка
18.11.1898

Сын: Русу Андрей Петрович

Мать ребёнка: Русу Екатерина Ивановна

Неревицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Петр Сименов Русу, Елена Абрамовна Русу
Рождение ребёнка
29.06.1900

Дочь: Ева Петровна

Мать ребёнка: Русу Екатерина Ивановна

Восп. Михаил Рузу, Екатерина Маунунен
Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Русу Матвей Петрович

Мать ребёнка: Русу Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русу Екатерина Ивановна

Смерть
22.04.1906
73 5/12 лет, паралич, женат
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