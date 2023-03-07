Русу Петр Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.09.1833
Дата смерти22.04.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.09.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1892
Сын: Русу Михаил Петрович
Мать ребёнка: Русу Екатерина Ивановна
Восп:Моисей Самойлов Кискинен,Екатерина Петровна Пилькомен
Рождение ребёнка
18.11.1898
Сын: Русу Андрей Петрович
Мать ребёнка: Русу Екатерина Ивановна
Восп: Петр Сименов Русу, Елена Абрамовна Русу
Рождение ребёнка
29.06.1900
Дочь: Ева Петровна
Мать ребёнка: Русу Екатерина Ивановна
Восп. Михаил Рузу, Екатерина Маунунен
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Русу Матвей Петрович
Мать ребёнка: Русу Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русу Екатерина Ивановна
Смерть
22.04.1906
73 5/12 лет, паралич, женат