Сыкин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1922
Дата смерти25.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922
Рождение ребёнка
02.02.1949
Сын: Sikin (chekannikov) Vecheslav Grigorevich
Мать ребёнка: Sikin Anna Fominichna
Рождение ребёнка
15.05.1955
Сын: Сыкин Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Сыкина Зоя Дмитриевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sikin Anna Fominichna
Смерть
25.05.1999