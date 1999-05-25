Сыкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1922

Дата смерти

25.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922

Отец: Sikin Evstigney Savelevich

Мать: Sikina Stilanida Ivanovna

Рождение ребёнка
02.02.1949

Сын: Sikin (chekannikov) Vecheslav Grigorevich

Мать ребёнка: Sikin Anna Fominichna

Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Сыкин Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Сыкина Зоя Дмитриевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sikin Anna Fominichna

Смерть
25.05.1999
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