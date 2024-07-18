Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Васильевич
Смерть
После 1813