Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1772 и 1776 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Васильевич

Смерть
После 1813

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