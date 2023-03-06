Головина Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Параскева Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Головин Андреян Сергеевич

Отец ребёнка: Головин Сергей Виссарионович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Головин Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Головин Сергей Виссарионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Сергей Виссарионович

Смерть
Неизвестно
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