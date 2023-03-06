Головина Параскева Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Головин Андреян Сергеевич
Отец ребёнка: Головин Сергей Виссарионович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Головин Сергей Виссарионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно