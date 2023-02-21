Вежава Белоева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вежава Белоева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Иван Иванов Уланка Иванов

Отец ребёнка: Вешняк Лукашев

Рождение ребёнка
1689

Сын: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Отец ребёнка: Вешняк Лукашев

Рождение ребёнка
1695

Сын: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев

Отец ребёнка: Вешняк Лукашев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вешняк Лукашев

Смерть
Неизвестно
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