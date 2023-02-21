Вежава Белоева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Иван Иванов Уланка Иванов
Отец ребёнка: Вешняк Лукашев
Рождение ребёнка
1689
Сын: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов
Отец ребёнка: Вешняк Лукашев
Рождение ребёнка
1695
Сын: Макар Афонасьев Макарка Афонасьев
Отец ребёнка: Вешняк Лукашев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вешняк Лукашев
Смерть
Неизвестно