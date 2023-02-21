Мыкртычян Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыкртычян Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1920

Дата смерти

15.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1939

Дочь: Синицына Роза Самвеловна

Отец ребёнка: Мыкртычян Самвел Шамирович

Рождение ребёнка
06.03.1954

Сын: Мыкртычян Алексей Самвелович

Отец ребёнка: Мыкртычян Самвел Шамирович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
15.03.1988
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