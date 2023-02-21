Мыкртычян Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1920
Дата смерти15.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1939
Дочь: Синицына Роза Самвеловна
Отец ребёнка: Мыкртычян Самвел Шамирович
Рождение ребёнка
06.03.1954
Сын: Мыкртычян Алексей Самвелович
Отец ребёнка: Мыкртычян Самвел Шамирович
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
15.03.1988