Лысенко Ольга Захарьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Лысенко Василий КаллиниковичНеизвестно г.р.
Дети
Лысенко Поликарп Васильевич22.02.1906 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1906 ст.
Сын: Лысенко Поликарп Васильевич
Отец ребёнка: Лысенко Василий Каллиникович
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно