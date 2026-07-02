Лысенко Ольга Захарьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лысенко Ольга Захарьевна

Автор
АВ
Ваганов А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Лысенко Василий КаллиниковичНеизвестно г.р.
Дети
Лысенко Поликарп Васильевич22.02.1906 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Василий Каллиникович

Рождение ребёнка
22.02.1906 ст.

Сын: Лысенко Поликарп Васильевич

Отец ребёнка: Лысенко Василий Каллиникович

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно

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