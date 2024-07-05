Азизян Паргев Ервандович 06.01.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азизян Паргев Ервандович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1927

Дата смерти

29.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927

Отец: Азизян Ерванд

Мать: Азизян Астрик

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казарян (Азизян) Реник Асатуровна

Рождение ребёнка
27.06.1955

Дочь: Азизян (Агаджанян) Гоар Паргевовна

Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Реник Асатуровна

Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
30.07.1957

Дочь: Азизян (Бадалян) Гаяне Паргевовна

Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Реник Асатуровна

Рождение ребёнка
09.02.1964

Дочь: (Азизян) Астрик Паргевовна

Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Реник Асатуровна

Смерть
29.04.1975

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