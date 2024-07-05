Азизян Паргев Ервандович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1927
Дата смерти29.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927
Отец: Азизян Ерванд
Мать: Азизян Астрик
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1955
Дочь: Азизян (Агаджанян) Гоар Паргевовна
Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Реник Асатуровна
Ереван, Армянская ССР
Рождение ребёнка
30.07.1957
Дочь: Азизян (Бадалян) Гаяне Паргевовна
Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Реник Асатуровна
Рождение ребёнка
09.02.1964
Дочь: (Азизян) Астрик Паргевовна
Мать ребёнка: Казарян (Азизян) Реник Асатуровна
Смерть
29.04.1975