Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Сергей Мануилович

Отец ребёнка: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Иван Мануилович

Отец ребёнка: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Семен Мануилович

Отец ребёнка: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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