Вахтель Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахтель Надежда Степановна

Вахтель Надежда Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1879 ст.

Сын: Вахтель Владимир Александрович

Отец ребёнка: Вахтель Александр Владимирович

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахтель Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close