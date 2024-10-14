Старшинова Анастасия Егоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Старшинов Егор Иванович1833 г.р.
Дети
Старшинов Аркадий Федорович27.09.1873 г.р.
Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна28.01.1880 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1873
Сын: Старшинов Аркадий Федорович
Отец ребёнка: Старшинов Егор Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1880
Дочь: Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Старшинов Егор Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Шувалова (Волкова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Старшинов Егор Иванович
Смерть
Неизвестно