Старшинова Анастасия Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Старшинова Анастасия Егоровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Старшинов Егор Иванович1833 г.р.
Дети
Старшинов Аркадий Федорович27.09.1873 г.р.
Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна28.01.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старшинов Егор Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1873

Сын: Старшинов Аркадий Федорович

Отец ребёнка: Старшинов Егор Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1880

Дочь: Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Старшинов Егор Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Шувалова (Волкова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Старшинов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно

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