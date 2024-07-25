Меланья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1801 г.р.
1808 г.р.
1810 г.р.
1811 г.р.
1814 г.р.
1821 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1801

Сын: Стефан

Отец ребёнка: Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
10.12.1808

Сын: Даниил

Отец ребёнка: Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
22.12.1810

Сын: Петр

Отец ребёнка: Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
22.11.1811

Сын: Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
12.01.1814

Сын: Савва

Отец ребёнка: Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
12.02.1821

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Иосиф Федорович

Смерть
Неизвестно

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