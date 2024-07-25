Меланья Ивановна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1801
Сын: Стефан
Отец ребёнка: Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
10.12.1808
Сын: Даниил
Отец ребёнка: Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
22.12.1810
Сын: Петр
Отец ребёнка: Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
22.11.1811
Сын: Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
12.01.1814
Сын: Савва
Отец ребёнка: Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
12.02.1821
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Иосиф Федорович
Смерть
Неизвестно