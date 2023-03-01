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Уткина (Соловьева) Анна Степановна
Уткина (Соловьева) Анна Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.1924
Пол
Женский
Отец
Соловьев Степан Семенович
1906 г.р.
Мать
Соловьева (Корюкова) Марфа Илларионовна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924
Отец:
Соловьев Степан Семенович
Мать:
Соловьева Марфа Илларионовна
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