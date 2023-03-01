Уткина (Соловьева) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткина (Соловьева) Анна Степановна

Уткина (Соловьева) Анна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1924

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924

Отец: Соловьев Степан Семенович

Мать: Соловьева Марфа Илларионовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close