Кутукова Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Куиукова) Евгенич Николаевга

Отец ребёнка: Кутуков Николай Алексеевич

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Кутуков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Кутуков Николай Алексеевич

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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