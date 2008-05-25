Ворошилов Константин Хосанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1947
Дата смерти25.05.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ворошилова (Краснова) Инна Николаевна
Смерть
25.05.2008