Ворошилов Константин Хосанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилов Константин Хосанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1947

Дата смерти

25.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошилова (Краснова) Инна Николаевна

Рождение ребёнка
12.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ворошилова (Краснова) Инна Николаевна

Смерть
25.05.2008

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