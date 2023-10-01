Семенов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Дмитрий

Семенов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова Елена

Смерть
Неизвестно

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