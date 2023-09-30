Морозов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Камчатка
Рождение ребёнка
31.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Камчатка
Смерть
Неизвестно