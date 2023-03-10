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(Коврижных) Устинья
(Коврижных) Устинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1739
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коврижных Илья
1708 г.р.
Мать
(Клепникова) Пораскева Федоровна
1720 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец:
Коврижных Илья
Мать:
Пораскева Федоровна
Смерть
Неизвестно
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