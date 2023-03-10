(Коврижных) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коврижных) Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1708 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Коврижных Илья

Мать: Пораскева Федоровна

Смерть
Неизвестно
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