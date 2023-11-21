Безроднин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезроднин Афанасий

Безроднин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.01.1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
06.01.1879
Малахи Себежского уезда Витебской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close