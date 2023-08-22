Котелянец Антон
Место рожденияРоссия.
Дата рождения25.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1981
Отец: Котелянец Виктор
Развод
Неизвестно
Жена: (Телего) Юля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Телего) Юля
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.2001
Сын: Котелянец Влад
Мать ребёнка: (Телего) Юля
Рождение ребёнка
21.02.2004
Сын: Котелянец Владимер
Мать ребёнка: Котелянец (Мордвинова) Евгения
Бракосочетание
04.03.2017
Олекминский ЗАГС
Рождение ребёнка
21.04.2017
Сын: Котелянец Никита Антонович
Мать ребёнка: Котелянец (Миронова) Марина