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Котелянец Антон

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Место рождения

Россия.

Дата рождения

25.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1981

Отец: Котелянец Виктор

Мать: Котелянец (Валеева) Нэлля

Развод
Неизвестно

Жена: (Телего) Юля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Телего) Юля

Развод
Неизвестно

Жена: Котелянец (Мордвинова) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котелянец (Мордвинова) Евгения

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.2001

Сын: Котелянец Влад

Мать ребёнка: (Телего) Юля

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.02.2004

Сын: Котелянец Владимер

Мать ребёнка: Котелянец (Мордвинова) Евгения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
04.03.2017

Жена: Котелянец (Миронова) Марина

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Олекминский ЗАГС
Рождение ребёнка
21.04.2017

Сын: Котелянец Никита Антонович

Мать ребёнка: Котелянец (Миронова) Марина

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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