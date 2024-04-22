Ганкевич (Лосик) Инна
Место рождения
Дата рождения14.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1986
Отец: Лосик Игорь
Мать: Лосик Люцина
Рождение ребёнка
09.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганкевич Игорь
Рождение ребёнка
28.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганкевич Игорь