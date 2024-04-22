Ганкевич (Лосик) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанкевич (Лосик) Инна

Ганкевич (Лосик) Инна

avatar

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

14.01.1986

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1986

Отец: Лосик Игорь

Мать: Лосик Люцина

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
09.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганкевич Игорь

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
28.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганкевич Игорь

Гродно, Гродненская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close