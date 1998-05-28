Филимонов (Кондратьева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов (Кондратьева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

187422 Selivanovo, Leningrad Oblast Russian Federation

Дата рождения

11.05.1908

Дата смерти

28.05.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1908

Отец: Кондратьев Иван

Мать: не указана

187422 Selivanovo, Leningrad Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
04.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
13.01.1933

Сын: Филимонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
05.04.1935

Дочь: Шабанова Виталина Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
17.09.1937

Сын: Филимонов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.12.1941

Сын: Филимонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
27.06.1946

Сын: Филимонов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.05.1998
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
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