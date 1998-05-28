Филимонов (Кондратьева) Анастасия Ивановна
Место рождения187422 Selivanovo, Leningrad Oblast Russian Federation
Дата рождения11.05.1908
Дата смерти28.05.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1908
Отец: Кондратьев Иван
Мать: не указана
187422 Selivanovo, Leningrad Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
04.01.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
13.01.1933
Сын: Филимонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
05.04.1935
Дочь: Шабанова Виталина Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
17.09.1937
Сын: Филимонов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.12.1941
Сын: Филимонов Николай Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
27.06.1946
Сын: Филимонов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.05.1998
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia