Мавра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ерофеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Ерофеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ерофеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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