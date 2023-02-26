Мавра Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
1868
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Леонтий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ерофеев
Смерть
Неизвестно