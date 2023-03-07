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Усольцева Акулина Николаевна

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Место рождения

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1868

Дата смерти

С 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1887

Сын: Усольцев Максим Артамонович

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Апарина Акулина Артамоновна

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.11.1895

Сын: Усольцев Карп Артамонович

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.

Сын: Усольцев Михаил Артамонович

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.08.1899 ст.

Сын: Усольцев Андриан Артамонович

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Усольцев Еремей Артамонович

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.02.1903

Сын: Усольцев Иван Артамонович

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.02.1905

Дочь: Усольцева Агафия Артамоновна

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.02.1912

Сын: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усольцева Анна Артамоновна

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усольцева Марфа Артамоновна

Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
С 1917
Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
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