Усольцева Акулина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиС 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Усольцев Максим Артамонович
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Дочь: Апарина Акулина Артамоновна
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Сын: Усольцев Карп Артамонович
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Сын: Усольцев Михаил Артамонович
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Сын: Усольцев Андриан Артамонович
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Сын: Усольцев Еремей Артамонович
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Сын: Усольцев Иван Артамонович
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Дочь: Усольцева Агафия Артамоновна
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Сын: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Дочь: Усольцева Анна Артамоновна
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович
Дочь: Усольцева Марфа Артамоновна
Отец ребёнка: Усольцев Артамон Феодорович