Фортунатов Степан Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фортунатов Степан Фёдорович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1860 по 1863
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1863 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1918
Москва, город федерального значения Москва
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