Фортунатов Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1860 по 1863
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1863 по 1918
Смерть
1918