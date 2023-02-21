Кочергина Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Кочергин Спиридон Елиазаров
Рождение ребёнка
13.06.1865
Дочь: Акилина Спиридоновна
Отец ребёнка: Кочергин Спиридон Елиазаров
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: Александра Спиридоновна
Отец ребёнка: Кочергин Спиридон Елиазаров
Рождение ребёнка
24.05.1877
Сын: Кочергин Феодор Спиридонович
Отец ребёнка: Кочергин Спиридон Елиазаров
Смерть
Неизвестно