Кочергина Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Матрона Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Кочергин Спиридон Елиазаров

Рождение ребёнка
13.06.1865

Дочь: Акилина Спиридоновна

Отец ребёнка: Кочергин Спиридон Елиазаров

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: Александра Спиридоновна

Отец ребёнка: Кочергин Спиридон Елиазаров

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1877

Сын: Кочергин Феодор Спиридонович

Отец ребёнка: Кочергин Спиридон Елиазаров

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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