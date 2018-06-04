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Федин Валерий Иванович

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Место рождения

С. Нижняя Покровка Перелюбского района

Дата рождения

17.10.1936

Дата смерти

04.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936

Отец: Федин Иван Федорович

Мать: Федина Антонина Алексеевна

С. Нижняя Покровка Перелюбского района
Рождение ребёнка
15.09.1962

Сын: Федин Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Федина Людмила Ильинична

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1964

Дочь: Исекеева Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Федина Людмила Ильинична

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1965

Сын: Федин Юрий Валерьевич

Мать ребёнка: Федина Людмила Ильинична

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
31.08.?

Жена: Федина Людмила Ильинична

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Валентина Николаевна

Смерть
04.06.2018
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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