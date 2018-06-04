Федин Валерий Иванович
Место рожденияС. Нижняя Покровка Перелюбского района
Дата рождения17.10.1936
Дата смерти04.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936
Отец: Федин Иван Федорович
С. Нижняя Покровка Перелюбского района
Рождение ребёнка
15.09.1962
Мать ребёнка: Федина Людмила Ильинична
Рождение ребёнка
16.02.1964
Дочь: Исекеева Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Федина Людмила Ильинична
Рождение ребёнка
16.06.1965
Мать ребёнка: Федина Людмила Ильинична
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
31.08.?
Жена: Федина Людмила Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2018
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область