Оводов Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Оводов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Оводова Ксения Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1924
Мать ребёнка: Оводова Ксения Игнатьевна
Смерть
1943