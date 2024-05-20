Оводов Егор Алексеевич 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОводов Егор Алексеевич

Оводов Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Оводов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводов Виктор Егорович

Мать ребёнка: Оводова Ксения Игнатьевна

Давыдово, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оводова Ксения Игнатьевна

Военная служба
Неизвестно
Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1924

Сын: Оводов Борис Егорович

Мать ребёнка: Оводова Ксения Игнатьевна

Давыдово, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.