Мартынов Арсентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынова Авдотья
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мартынов Василий Арсентьевич
Мать ребёнка: Мартынова Авдотья
Сорка, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно