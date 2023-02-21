Агашков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.
Сын: Агашков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Агашкова Евдокия Карповна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - крестьянин деревни Орловка Березовской волости Новосильского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно